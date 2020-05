Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen/RW) Anruferin verspricht Gewinn 7.5.20

Deißlingen (ots)

Eine unbekannte Frau hat am Donnerstagmorgen ein Ehepaar in Deißlingen angerufen und mitgeteilt, dass sie in einer Lotterie gewonnen hätten. Zuvor müsse sie allerdings eine Gebühr an einen Notar bezahlen, der vorbeikommen würde, so die Frau, die mit einer Berliner Telefonnummer anrief. Das Ehepaar ließ sich jedoch nicht auf das Angebot ein und legte richtigerweise auf. Die Polizei rät in solchen Fällen, sich niemals auf solche Angebote einzulassen und eine Gebühr zu zahlen. Auch sollten keinesfalls persönliche Informationen, wie Kontonummer, Adresse oder Bankdaten weitergegeben werden. Ein seriöses Unternehmen wird die Gewinnausschüttung niemals an eine Bedingung knüpfen, zum Beispiel an das Zahlen einer Gebühr oder die Teilnahme an einer Veranstaltung. Wie man sich bei auch weiteren Betrugsverfahren schützen kann, erfährt man im Internet unter www.polizei-beratung.de oder beim nächsten Polizeirevier.

Rückfragen bitte an:

Uwe Vincon

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell