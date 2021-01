Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe - Automatenaufbruch

(rf) Unbekannte Täter sprengten am 01.01.2021 gegen 05:40 Uhr in Nienhagen in der Herforder Straße einen Zigarettenautomaten auf. Der Melder sah mehrere Personen in Richtung Lockhausen davonlaufen. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen bei allen genannten Straftaten erbittet die Polizei Lippe unter 05231 6090.

