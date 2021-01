Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg - Einbruch in eine Kita

LippeLippe (ots)

(rf) Unbekannte brachen in der Zeit vom 31.12.2020, 00:00 Uhr bis 01.01.2021, 03:00 Uhr einen Notausgang einer Kita in der Berliner Straße auf und randalierten im Gebäude. In einem Mitarbeiterraum wurde offensichtlich Alkohol konsumiert und gefeiert. Es wurden diverse Sachbeschädigungen begangen, unter anderem in Form von Zündeln im Gebäude. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen bei allen genannten Straftaten erbittet die Polizei Lippe unter 05231 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell