POL-KN: (Konstanz-Wollmatingen) Handtasche aus einem unverschlossenen Auto gestohlen (17.12.2020)

Am späten Nachmittag des Donnerstags hat ein unbekannter Täter bei den Altglas-Containern in der Mannheimer Straße aus einem dort unverschlossen abgestellten Auto eine Handtasche gestohlen. Eine 78-jährige Frau beabsichtigte an diesem Tag Altglas zu entsorgen und stellte hierzu ihren Wagen gegen 16 Uhr nahe den Altglas-Containern in der Mannheimer Straße ab. Während die Frau das Glas entsorgte, gelang es einem Unbekannten unbemerk eine Tür an dem unverschlossen abgestellten Auto zu öffnen und sich die Handtasche der Frau zu greifen. Die vom Dieb geleerte Tasche wurde später in einer angrenzenden Kleingartenanlage aufgefunden. Erbeutet hattet der Täter lediglich eine geringe Menge Bargeld und zwei in der Handtasche befindliche Stofftaschen. Hinweise zu dieser Tat nimmt der Polizeiposten Wollmatingen (07531 94299-3) entgegen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin: Lassen Sie keine Wertgegenstände im Auto zurück. Verschließen Sie abgestellte Fahrzeuge ordnungsgemäß, selbst wenn Sie sich nur kurz von diesen entfernen.

