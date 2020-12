Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Landkreis Konstanz) Beim Ausparken anderes Auto beschädigt und geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise (17.12.2020)

Stockach, Landkreis KonstanzStockach, Landkreis Konstanz (ots)

Vermutlich beim rückwärts Ausfahren aus einer Parklücke in der Hindelwanger Straße ist ein derzeit noch Unbekannter gegen den hinteren, linken Kotflügel eines Honda Accords gefahren, der gegenüber dem Anwesen Hindelwanger Straße 34 abgestellt war. Durch den Unfall entstand an dem schon älteren Honda Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Ohne sich weiter darum zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Nun ermittelt die Polizei Stockach (07771 9391-0) wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um sachdienliche Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell