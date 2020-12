Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen, Landkreis Konstanz) Mit Steinwurf Scheibe eines Wintergartens beschädigt (17.12.2020)

Steißlingen, Landkreis Konstanz (ots)

Vermutlich zwei derzeit noch unbekannte Täter haben am Donnerstagabend mit Steinwürfen eine Scheibe eines Wintergartens an einem Gebäude in der Straße "Im Städtle" beschädigt. Durch den Wurf wurde eine Außenscheibe des Wintergartens durchschlagen und so mehrere hundert Euro Sachschaden angerichtet. Ein Nachbar des Hauses hörte gegen 19.20 Uhr einen Knall und sah dann zwei männliche Personen mit Taschenlampen davonlaufen. Die Polizei Steißlingen (07738 97014) ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise zu den beiden noch unbekannten Tätern.

