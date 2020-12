Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen - Friedingen, L 189, Landkreis Konstanz) Von der Straße abgekommen, gegen Zaun gefahren und dann abgehauen - Polizei bittet um Hinweise

Rund 1000 Euro Sachschaden an einem Zaun einer Kleingartenanlage sind die Folgen eines Verkehrsunfalles mit folgender Unfallflucht, der sich im Zeitraum von Dienstag, 01.12., bis Mittwoch, 16.12, zwischen Singen am Hohentwiel und Friedingen auf der Landesstraße 189 ereignet hat. Ein unbekannter Autofahrer war von Singen in Richtung Friedingen unterwegs, kam hierbei nach rechts von der Straße ab und prallte mit dem Wagen gegen einen Zaun einer Kleingartenanlage am Ortsausgang von Singen. Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 1000 Euro an dem Zaun zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Singen (07731 888-0) entgegen.

