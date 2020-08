Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - Motorradfahrer schwer verletzt

Twist (ots)

Gestern um 14:50 Uhr kam es auf der Straße An der Aabrücke im Twist zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Der 54-jährige Fahrer eines VW befuhr die Straße An der Aabrücke in Richtung Neuringe. Als er beabsichtigte nach links in die Bathorner Straße abzubiegen, übersah er einen entgegenkommenden 19-Jährigen Motoradfahrer, der in Richtung Twist die Straße befuhr. Während des Abbiegevorgangs kam es zur Kollision, wobei der Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Es entstand ein Sachschaden von 15.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell