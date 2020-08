Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Mülltonne brannte aus

Bad Bentheim (ots)

Gestern um 18:35 Uhr kam es aus bisher unbekannter Ursache zu einem Brand in einer Mülltonne auf den Rastplatz Waldseite Nord an der A 30 bei Bad Bentheim. Die Feuerwehren Isterberg und Gildehaus waren mit 23 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort und konnten den Brand löschen. Die Mülltonne brannte komplett ab. Zeugen werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei in Lohne, Tel. 0591/87715, zu melden.

