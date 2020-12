Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Auffahrunfall wegen tiefstehender Sonne (18.12.2020)

Villingen-SchwenningenVillingen-Schwenningen (ots)

Einen Verkehrsunfall verursacht hat ein Autofahrer am Freitag gegen 10 Uhr auf der Saarlandstraße. Ein 31-jähriger VW-Fahrer fuhr, von der Dattenbergstraße kommend, über eine Straßenkuppe in die Saarlandstraße, wobei ihn die noch tiefstehende Wintersonne blendete. Er übersah einen rechts geparkten Renault Twingo und pallte mit seinem VW Touran dagegen. Den Twingo schob er noch auf einen davor parkenden Peugeot. Der Fahrer blieb unverletzt. An seinem Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.500 Euro. Den Schaden an den beiden anderen Autos schätzte die Polizei auf rund 11.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell