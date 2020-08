Polizei Gütersloh

POL-GT: Pedelecfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (HL) - Am Dienstag, 11.08.2020 kam es gegen 17:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall im OT Stukenbrock bei dem ein 77-jähriger Pedelecfahrer schwer verletzt wurde.

Zuvor befuhr ein 22-jähriger Mann aus Schloß Holte-Stukenbrock mit seinem Pkw die Bielefelder Straße aus Stukenbrock kommend, in Richtung Bielefeld. In Höhe der Einmündung Lindenstraße beabsichtigte er nach links abzubiegen und übersah den auf dem dortigen Radweg entgegenkommenden 77-jährigen Pedelecfahrer. Im Einmündungsbereich kam es in der Folge dann zur Kollision, bei der der 77-jährige Mann aus Schloß Holte-Stukenbrock schwer verletzt wurde.

Er wurde vor Ort durch alarmierte Rettungskräfte versorgt und im Anschluss aufgrund der Schwere seiner Verletzungen durch einen Rettungshubschrauber in ein Bielefelder Krankenhaus transportiert. Eine akute Lebensgefahr bestand jedoch nicht.

Der 22-jährige Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

Sowohl das Pedelec, wie auch der Pkw wurden bei dem Verkehrsunfall beschädigt. Die Polizei schätzt den entstanden Gesamtschaden auf 6.500 Euro.

Die Bielefelder Straße musste für etwa 2 Stunden für den Fahrzeugverkehr gesperrt beiben.

