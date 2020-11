Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 24.11.2020

DaunDaun (ots)

Ereignis: Eine Person bei Unfall leicht verletzt

Ort: Daun-Gemünden, L 64

Zeit: 23.11.2020, 10.40 Uhr

Eine 36 Jahre alte Autofahrerin aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich war auf der L 64 von Weinfeld in Richtung Gemünden unterwegs. Im Fahrzeug befand sich ebenfalls der sechs Monate alte Sohn der Frau. In dem Gefällestück kam die Fahrerin auf regennasser Fahrbahn in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab, wo der PKW letztlich umkippte. Das Kind blieb ersten Angaben zufolge unverletzt, die Mutter zog sich leichte Verletzungen zu. Beide wurden jedoch zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus verbracht.

