Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht

BitburgBitburg (ots)

Am Montag, den 23. November 2020, kurz vor 08:00 Uhr, befuhr die Fahrerin eines Audi Q5 die Brodenheckstraße in Bitburg in Fahrtrichtung Heinrichstraße. Kurz vor der Löwen-Apotheke musste sie verkehrsbedingt abbremsen. Dabei fuhr der Fahrer eines Kleinkraftrades auf das Heck des PKW auf und flüchtete anschließend in Richtung Heinrichstraße, ohne sich um den von ihm verursachten Sachschaden zu kümmern. Hinweise zu dem flüchtigen Zweiradfahrer nimmt die Polizeiinspektion in Bitburg unter der Rufnummer 06561-96850 entgegen.

