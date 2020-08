Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vermisster 53-Jähriger aus Rastow dank Polizeihubschrauber wohlbehalten aufgefunden - Löschung der Öffentlichkeitsfahndung

Ludwigslust (ots)

Der am heutigen Tag, 07:48 Uhr als vermisst gemeldet 53-jährige Mann aus Rastow ist dank umfangreicher Fahndungsmaßnahmen und des Einsatzes des Polizeihubschraubers in der Ortslage Hoort, ca. 3km vom Ort des Abhandenkommens, festgestellt und durch die Polizekräfte am Boden angetroffen worden. Der vormals Vermisste war und ist wohlauf. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung der Bevölkerung bei der Suche nach dem Vermissten. Die zugehörigen Meldungen wurden gelöscht. Gleichzeitig wird darum gebeten, die im Zusammenhang mit den vormals veröffentlichten Meldungen ggf. weiterverbreiteten persönlichen Daten - insbesondere des um 09:16 Uhr veröffentlichten Bildmaterials - aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes zu löschen. Ronny Steffenhagen Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock - Einsatzleitstelle -

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell