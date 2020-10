POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.10.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Buchen: Auffahrunfall mit verletzter Person

Einen Verkehrsunfall mit 3.000 Euro Sachschaden und einer leicht Verletzten verursachte ein Ford-Fahrer am Dienstag gegen 17 Uhr auf der B 27 im Bereich Buchen-Süd. Der 28-Jährige war auf der Bundesstraße 27 im Bereich der Abfahrt Buchen-Süd unterwegs und wollte von dort auf die Landesstraße in Richtung Buchen-Ost fahren. Dabei übersah er vermutlich, dass eine vor ihm fahrende Frau mit ihrem Auto halten musste und fuhr auf diese auf. Die 38-Jährige wurde dabei leicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 3.000 Euro.

Osterburken: Katalysator gestohlen - Zeugen gesucht

Den Katalysator eines Misubishi entwendete ein bislang Unbekannter zwischen Dienstag, den 13. Oktober, und Montag, den 19. Oktober, im Unterturzer Weg in Osterburken. Der Unbekannte montierte den Katalysator von einem Auto ab, welches auf dem Hof eines dortigen Autohändlers stand. Der genaue Sachschaden konnte bislang nicht ermittelt werden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06291 64877-0 beim Polizeiposten Adelsheim zu melden.

