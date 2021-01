Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 22.01.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!++

Emden - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht! Emden - Am 21.01.2021, in der Zeit von 00:30 Uhr und 20:20 Uhr, kam es in der Max-Windmüller-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw Renault an der linken Fahrzeugseite und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Verkehrsunfallort. Zeugen- oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei in Emden gebeten.

