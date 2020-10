Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnungseinbrecher im Rhein-Kreis Neuss unterwegs - Polizei sucht Zeugen

Meerbusch/Grevenbroich/Korschenbroich/Jüchen (ots)

Einbrecher waren im Kreisgebiet am vergangenen Wochenende (23. bis 25.10.) aktiv.

In Grevenbroich-Kapellen geriet ein Einfamilienhaus an der Immermannstraße ins Visier von unbekannten Tätern. Durch die zuvor aufgehebelte Kellertür gelangten die Tatverdächtigen zwischen Samstag (24.10.), 15:20 Uhr, und Sonntag (25.10.), 16:30 Uhr, in das Innere des Hauses und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Bargeld.

In Korschenbroich-Pesch kam es in der Zeit von Freitag (23.10.), 12:00 Uhr bis Sonntag (25.10.), 13:00 Uhr, an der Marienkirchstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte drangen durch den Wintergarten in die Räume und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nach ersten Ermittlungen wurden ein Notebook und Schmuck entwendet.

In Jüchen-Garzweiler Neu hebelten Unbekannte die Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Florastraße auf, um ins Innere zu gelangen. Die Tatzeit lag am Samstag (24.10.), zwischen 08:30 Uhr und 18:30 Uhr. Die Höhe der Beute wird noch ermittelt.

In Meerbusch-Büderich wählten Unbekannte am Freitag (23.10.) den gewaltsamen Zugang über den Balkon, um in ein Einfamilienhaus "Am Willer" einzudringen. Zur Tatzeit zwischen 20:15 Uhr und 21:15 Uhr, durchsuchten sie die Räume nach Wertgegenständen und entkamen mit hochpreisigen Handtaschen und Koffern sowie weiterer Beute in noch unbekannter Höhe.

Am gleichen Tag, in der Zeit von 15:10 Uhr bis 23:00 Uhr, traf es zudem ein Einfamilienhaus an der Weidenstraße Bösinghoven. Täter hatten die Terrassentür des Wintergartens geknackt und anschließend Teile des Mobiliars durchsucht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Autos oder Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 mit dem ermittelnden Kriminalkommissariat 14 in Verbindung zu setzen.

Wie man sich bestmöglich vor ungebetenem Besuch schützt, erfährt man auf der Internetseite der Polizei (https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/).

Die Experten des Kriminalkommissariats Prävention und Opferschutz beraten Sie, im Rahmen der Kampagne "Riegel vor!", gerne kostenlos zum Thema technische Sicherungen (02131 300-0)

