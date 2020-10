Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Kiosk mit Lotto- und Paketshop - Polizei fahndet nach Duo

Dormagen (ots)

Am späten Sonntagabend (25.10.) brachen Unbekannte in einen Kiosk mit angeschlossenem Lotto- und Paketshop auf der Heesenstraße in Dormagen-Horrem ein.

Durch Geräusche und einen Alarm auf den Vorfall aufmerksam geworden, beobachteten Anwohner, gegen 22:50 Uhr, zwei männliche Personen, die aus dem Kiosk flüchteten. Anschließend stieg das Duo in einen dunklen Kleinwagen und verschwand in Richtung Knechtstedener Straße. Eine Fahndung nach den Tatverdächtigen, durch die zwischenzeitlich informierte Polizei, verlief bislang erfolglos. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Einbrecher Bargeld und Tabakwaren.

Von den Flüchtigen liegt folgende vage Personenbeschreibung vor:

1. Person war etwa 175 Zentimeter groß, hatte eine dünne Statur und war mit einem weiß-blauen Pullover mit Kapuze bekleidet.

2. Person war von kräftiger Statur, dunkel gekleidet, unter anderem mit einem Mantel.

Die Kriminalpolizei in Dormagen hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Tatortbereich gemacht haben oder Hinweise auf den Kleinwagen geben können, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell