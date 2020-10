Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Versuchter Raub scheitert an Gegenwehr des vermeintlichen Opfers - Tatverdächtiger flüchtig

Korschenbroich (ots)

Am Sonntag (25.10.), gegen 20:35 Uhr, wurde eine Frau in Kleinenbroich von einem bisher unbekannten Mann attackiert, der es augenscheinlich auf ihre Handtasche abgesehen hatte. Die Passantin befand sich auf der Straße "Auf den Kempen", zwischen Eichendorffstraße und Eschenweg, als der Tatverdächtige sie nach eigenen Angaben von hinten zu Boden riss. Aufgrund ihrer Gegenwehr ließ der Mann von ihr ab und flüchtete ohne Beute zu Fuß in Richtung Bahnhof Kleinenbroich.

Die eingeleitete polizeiliche Fahndung verlief bislang erfolglos. Die weiteren Ermittlungen übernahm die Kripo.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: ca. 170 Zentimeter groß, normale Statur, circa 25 bis 35 Jahre alt, schwarze Oberbekleidung, dunkle Haare, dunkler Bartansatz, Sonnenbrille.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 23 in Kaarst unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

