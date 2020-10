Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Autofahrerin stößt mit Straßenbahn zusammen

Neuss (ots)

Vier Verletzte waren die Folge eines Verkehrsunfalls am Samstagnachmittag (24.10.), gegen 14:00 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war eine 35-jährige Neusserin mit ihrem Kleinwagen auf der Stresemannallee, von der Langemarckstraße kommend, in Richtung Düsseldorf unterwegs. In Höhe der Kreuzung Stresemannallee / Willy-Brandt-Ring beabsichtigte die Neusserin nach links auf den Willy-Brandt-Ring abzubiegen. Dabei übersah sie nach derzeitigen Informationen eine von hinten kommende Straßenbahn. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem sich die Fahrerin und ihre drei Insassen verletzten.

Rettungswagen transportierten sie zwecks medizinischer Versorgung in ein Krankenhaus.

Die Polizei sperrte zum Zweck der Unfallaufnahme die Kreuzung.

Das Verkehrskommissariat Neuss sucht, aufgrund unterschiedlicher Darstellungen der Unfallbeteiligten, Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 02131 300-0 zu melden.

