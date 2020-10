Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizeieinsatz in der Innenstadt - Streit eskaliert - Polizei nimmt Beteiligte in Gewahrsam

Neuss (ots)

Am späten Samstagabend (24.10.), gegen 21:40 Uhr, erhielt die Polizei über mehrere Zeugen Kenntnis von einer Auseinandersetzung in der Neusser Innenstadt. An der Kapitelstraße habe sich, nach einem zunächst verbalen Streit zwischen mehreren Männern, eine Schlägerei entwickelt. Aufgrund unterschiedlicher Angaben zur Anzahl der Personen, wurden mehrere Streifenwagen zum Einsatzort entsandt. Dort schilderten Zeugen, dass es zwischen insbesondere vier Personen (32, 33, 35 und 39 Jahre alt) zu einem Streit gekommen sei. In dessen Verlauf soll der 32-jährige Neusser von den Beteiligten mit Flaschen beworfen und auch getreten worden sein.

Während der Ermittlungen vor Ort zeigte sich einer der Tatverdächtigen, ein 35-jähriger Neusser, äußerst renitent. Als die Polizisten ihm einen Platzverweis erteilten, weigerte sich der Mann vehement, den Ort zu verlassen. Er störte nicht nur die polizeilichen Maßnahmen sondern griff einen Beamten auch körperlich an.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten beabsichtigten die Ordnungshüter den Aggressor in Gewahrsam zu nehmen. Mit dieser Maßnahme war offenbar nicht nur er, sondern auch sein 33- jähriger Begleiter überhaupt nicht einverstanden; beide leisteten Widerstand. Das alkoholisierte Duo wurde in Gewahrsam genommen und zur Wache gefahren, wo sie den Rest der Nacht verbringen mussten. Ein Bereitschaftsarzt entnahm bei allen Beteiligten die erforderlich gewordenen Blutproben.

Ein Polizeibeamter erlitt bei der Aktion leichte Verletzungen, konnte seinen Dienst jedoch weiter versehen.

Die Hintergründe, die zu der Auseinandersetzung geführt haben, sind noch nicht geklärt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen bei der Kripo.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell