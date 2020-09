Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unentschlossener Fahrer verursacht Unfall

Kaiserslautern (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Am Belzappel wurden am Samstagmittag zwei Autos beschädigt. Ein Verkehrsteilnehmer hatte sich stadteinwärts auf der Linksabbiegerspur eingeordnet. Als die Ampel auf grün schaltete, entschied sich der Fahrer allerdings kurzfristig, doch geradeaus zu fahren. Hierbei übersah er bei seinem spontanen Fahrspurwechsel aber einen korrekt auf der linken Geradeausspur eingeordneten Wagen. Dieser wich aus und fuhr dabei auf einen auf der rechten Spur wartendes Fahrzeug auf. Der Unfallverursacher in einem schwarzen Mercedes oder BMW verließ die Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Wer Hinweise zu dem Unfallhergang, oder dem Verursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in der Logenstraße in Verbindung zu setzen (Telefon: 0631/369-2250).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell