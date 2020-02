Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch und Diebstahl angezeigt

Menden (ots)

Einbrecher kommen nachts In der Nacht von Dienstag zum Mittwoch hebelten unbekannte Einbrecher ein Fenster eines Hauses in der Westerburgstraße auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Beim durchwühlen der Behältnisse stießen sie auf Schmuck und nahmen diesen mit. Es entstand Sachschaden an dem aufgehebelten Fenster. Hinweise zu verdächtigen Personen im Bereich der Westerburgstraße nimmt die Polizei in Menden (Tel.: 9099-0) entgegen.

Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de.

Seniorin bestohlen. Eine Seniorin war am Mittwoch, gegen 13:30 Uhr und 13:40 Uhr, in einem Supermarkt Zum Eisenwerk einkaufen. Sie trug ihre braune Lederhandtasche verschlossen über die Schulter. Als die 85 jährige Frau an der Kasse ihre Ware bezahlen wollte, stellte sie fest, dass der Magnetverschluss geöffnet und ihre "The Bridge" Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Papieren entwendet worden war.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt ebenfalls die Polizei in Menden entgegen.

