Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Graben-Neudorf - Zeugen nach Waldbränden gesucht

Karlsruhe (ots)

In den vergangenen Tagen kam es am Saalbachkanal in Graben-Neudorf immer wieder zu kleineren Waldbränden unmittelbar am Wegrand. So musste die Feuerweher am 27.05.2020, am 31.05.3030 und auch am 01.06.2020 ausrücken, um die zwischen der Bundestraße 35 und der Kanalstraße befindlichen Brände zu löschen. Aufgrund der Häufigkeit an der gleichen Örtlichkeit geht die Polizei aktuell von Brandstiftung aus.

Jüngst kam es am heutigen Dienstag gegen 07:30 Uhr zu einem solchen Waldbrand. Die Feuerwehr musste auf etwa 10.000 qm Waldfläche Löscharbeiten durchführen.

Des Weiteren geriet am Montag gegen 23:45 Uhr ein Holzstapel in Oberhausen-Rheinhausen in Brand. Auch hier war die Feuerwehr gefordert.

Zeugen oder Hinweisgeber zu den oben genannten Bränden werden dringend gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 07256/9329-0, mit dem Polizeirevier Philippsburg in Verbindung zu setzen.

Christina Krenz, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell