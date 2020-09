Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Täterfestnahme nach Einbruch

Otterberg (ots)

Am Samstagabend sind bei einem Einbruchsversuch zwei Männer auf frischer Tat festgenommen worden. Zeugen teilten der Polizei kurz vor sieben Uhr verdächtige Wahrnehmungen an einem leerstehenden Haus mit. Vor Ort umstellten die Beamten das Anwesen und konnten kurz darauf zwei Männer festnehmen, die das Haus verlassen wollten. Im Keller konnten mehrere Taschen mit Werkzeugen sichergestellt werden, die offenbar zum Abtransport vorbereitet waren. Beide Personen wurden zur Dienststelle verbracht. Bei der erkennungsdienstlichen Behandlung konnte festgestellt werden, dass einer der Beiden falsche Personalien angegeben hatte. Der 39-jährige wurde daraufhin in die Justizvollzugsanstalt verbracht, da gegen ihn bereits ein Haftbefehl vorlag.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell