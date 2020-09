Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wasserschildkröte auf dem Trockenen

Kaiserslautern (ots)

In der Friedenstraße in Kaiserslautern ist am Freitag eine Wasserschildkröte ausgesetzt worden. Zeugen meldeten der Polizei einen Eimer, in dem das Tier offenbar ausgesetzt wurde. Vor Ort nahmen Beamte das Tier, welches von den Findern kurzerhand "Mimi" getauft wurde, in Empfang. Der Schildkröte wurde zunächst auf der Polizeidienststelle Asyl gewährt, bevor Mimi an die Tierrettung übergeben werden konnte. Wer kann Hinweise auf den Tierhalter geben, oder hat am Freitagnachmittag in Höhe des Anwesens Friedenstraße 92 eine Person mit einem Eimer beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße (Tel.: 0631/369-2150) oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

