POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 20.01.2021

Leer - Vorfall auf A31 - Zeugen gesucht! Leer - Der Autobahnpolizei in Leer wurde am 19.01.2021, gegen 16:10 Uhr, ein Taxifahrer gemeldet, welcher die A31 von Emden kommend in Richtung Emstunnel in starken Schlangenlinien befuhr. Zuvor war es bei einem Überholvorgang zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 57-jährigen Frau aus Moormerland gekommen. Durch die Polizei konnte der 69-jährige Taxifahrer aus Emden in Höhe des Parkplatzes Rheiderland angehalten und kontrolliert werden. Bei der Überprüfung ergaben sich Anhaltspunkte für eine Alkoholbeeinflussung, es wurde ein Atemalkoholwert von 0,7 Promille festgestellt. Neben der Einleitung diverser Strafverfahren wurde dem 69-jährigen Mann eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Laut Angaben der 57-jährigen Zeugin kam es auch zur Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer. Die Polizei bittet diese Verkehrsteilnehmer oder unabhängige Zeugen, sich mit der Autobahnpolizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Bunde/Emden - Versuchter Enkeltrick Bunde/Emden - Am 19.01.2021 versuchten Betrüger eine 70-jährige Frau aus Bunde und eine 84-jährige Emderin zu täuschen. In beiden Fällen gaben sich die unbekannten Anrufer als Enkel der Seniorinnen aus. Die 70-jährige Bunderin erkannte den Schwindel sofort und beendete das Gespräch. Der 84-jährigen Emderin wurde versucht glaubhaft zu machen, dass ihr Enkel einen Unfall gehabt habe und nun 20.000 Euro benötigen würde. Nach einem kurzen Gespräch wurde auch dieses Gespräch erfolglos beendet. Die Polizei weist nochmals auf den "Enkeltrickbetrug" hin. Hierbei handelt es sich um eine Betrugsmasche, bei welcher sich Betrüger als Enkel ausgeben und die Herausgabe von Geld nach Schilderung erfundener Sachverhalte verlangen. Daher nochmals eindringliche Verhaltenstipps: Beenden Sie das Gespräch, wenn Sie sich bedrängt fühlen oder unsicher sind. Informieren Sie unverzüglich Angehörige oder die Polizei über den Sachverhalt. Geben Sie niemals Auskunft über ihr Vermögen. Übergeben Sie niemals Geld an Ihnen unbekannte Personen/angebliche Freunde/Bekannte, die Sie nicht persönlich kennen. Die Polizei hat die Ermittlungen in beiden geschilderten Fällen aufgenommen.

Ostrhauderfehn - Unbekannter entblößt sich vor Fußgängerin Ostrhauderfehn - Am gestrigen Tag, gegen 18 Uhr, entblößte sich ein bisher unbekannter Mann vor einer Fußgängerin in der Straße Zum Westkanal. Die Frau bemerkte das Vorhaben des Mannes, welcher ihr entgegengekommen war, und entfernte sich umgehend. Der Mann soll etwa 25 Jahre alt, 1,78 Meter groß, schlank, mit einer hellen Hose und dunklen Kapuzenjacke mit blauen Akzenten bekleidet gewesen sein. Die Polizei prüft einen Zusammenhang zu dem Vorfall vom vergangenen Freitag und bittet Zeugen um Kontaktaufnahme mit der Polizei.

Rhauderfehn - Fahren ohne Fahrerlaubnis mit nicht zugelassenem Pkw Rhauderfehn - Am 19.01.2021 kontrollierten Polizeibeamte gegen 09:30 Uhr eine Pkw-Fahrerin in der Straße Untenende. Bei der Kontrolle gab die 34-jährige Frau aus Rhauderfehn unverzüglich zu, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Zudem sei ihr Pkw nicht ordnungsgemäß zugelassen. Die Polizei leitete entsprechende Strafverfahren gegen die Frau ein.

