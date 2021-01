Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 19.01.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Diebstahl eines Pkw-Anhängers++Diebstahl von Werkzeugen++

Weener - Diebstahl eines Pkw-Anhängers Weener - Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, kam es bereits in der Nacht vom 14.01.2021, 17:15 Uhr, bis zum 15.01.21, 07:05 Uhr, in der Industriestraße zu dem Diebstahl eines Pkw-Anhängers. Bei dem Anhänger, welcher auf einem Seitenstreifen abgestellt war, handelt es sich um ein Modell des Herstellers Saris. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei in Weener gebeten.

Emden - Diebstahl von Werkzeugen Emden - Am 18.01.2021, zwischen 11:40 Uhr und 12 Uhr, wurden in der Wankelstraße diverse Werkzeuge aus einem unverschlossenen Pkw entwendet. Der unbekannte Täter nutzte nach bisherigen Erkenntnissen einen unbeobachteten Moment und entwendete unter anderem eine Flex, einen Schlagschrauber und eine Bohrmaschine aus dem an einer Baustelle abgestellten Pkw. Die Schadenshöhe wird auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber, die sachdienliche Angaben machen können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei in Emden gebeten.

Hinweise bitte an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden

Frauke Bruhns

Telefon: 0491-97690104

E-Mail:pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell