Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 16.01.2021

PI Leer/Emden (ots)

+++ Brand eines LKW auf der Autobahn 280 ++ Aufbruch von Baucontainern +++

Brand eines LKW auf der Autobahn 280

Bunde - Gegen 05:50 Uhr teilte der Fahrzeugführer eines LKW über den Notruf mit, dass an sein LKW durch einen technischen Defekt kurzzeitig in Brand geraten sei. Die Panne ereignete sich im einspurigen Bereich einer Baustelle, zwischen der Anschlussstelle Bunde-West und dem Grenzübergang in die Niederlande. Aufgrund der Nähe zu den Niederlanden wurde die Feuerwehr aus Bad Nieuweschans alarmiert. Weiterhin wurden, wegen ausgelaufenen Treibstoffs, die Untere Wasserbehörde sowie eine Spezialfirma zur Reinigung hinzugezogen. Der LKW muss durch ein Abschleppunternehmen von der Autobahn geborgen werden. Für die Dauer der Reinigungs- und Bergungsarbeiten ist die Autobahn in beide Richtungen derzeit noch voll gesperrt. In Fahrtrichtung Niederlande hat sich ein Rückstau von etwa 500m gebildet. Der Schaden am LKW beträgt nach ersten Schätzungen ca. 25000 EUR. Wie lange die Sperrung noch andauert, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden

Aufbruch von Baucontainern

Nortmoor - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden auf einer Baustelle im Heidkoppelweg durch bisher unbekannte Täter zwei Baucontainer gewaltsam geöffnet und daraus Elektrowerkzeuge und andere Gerätschaften entwendet. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Moormerland in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden

Thorsten Lünemann

Dienstschichtleiter

Telefon: 0491-97690-215

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

