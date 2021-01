POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 15.01.2021

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 15.01.2021

Emden - Betrug beim Online-Kauf Am 14.01.2021 wurde bei der Polizei Emden ein Vorfall angezeigt, bei welchem ein 63-jähriger Emder Opfer eines "Fake-Shop" Betreibers wurde. In diesem gefälschten Online-Shop wurden Hauselektronikgeräte angeboten, von welchen der Geschädigte sich ein Gerät bestellte und auch per Vorkasse bezahlte. Als die Ware nicht wie versprochen geliefert wurde, stellte der Geschädigte durch weitere Recherche fest, dass er betrogen worden war. Die Polizei empfiehlt, grundsätzlich vor jeder Internetbestellung Recherchen zum Anbieter anzustellen und nicht per Vorkasse zu bezahlen.

Emden - Fahren ohne Fahrerlaubnis mit einem nicht zugelassenen Pkw Am 12.01.2020 gegen 15:30 Uhr stellte eine Streifenwagenbesatzung der Emder Polizei einen Pkw Audi im öffentlichen Verkehrsraum fest, bei welchem die Zulassungsplaketten am vorderen Kennzeichen fehlten. Bei der folgenden Verkehrskontrolle wurde durch die Einsatzkräfte festgestellt, dass der Fahrzeugführer, ein 25-jähriger Mann aus Italien mit Wohnsitz in Emden nicht nur zum zweiten Mal mit einem nicht zugelassenen Fahrzeug und falschen Kennzeichen unterwegs war, sondern dass der Mann auch nach wie vor nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt. Der Verursacher muss sich nun erneut bezüglich aller festgestellten Verkehrsstraftaten in einem Verfahren verantworten.

Westoverledingen - Verkehrsunfallflucht nach Verstoß in einer Überholverbotszone Am 14.01.2021 gegen 15:20 Uhr kam es auf der Bundesstraße 70 in Höhe der Gemarkung Völlenerfehn, Fahrtrichtung Papenburg zu einem Überholmanöver des Fahrers eines weißen Lkw mit einem blauen Anhänger. Dieser überholte, trotz bestehendem Überholverbot, einen Sattelzug mit Auflieger und schnitt diesen beim Wiedereinordnen auf die Richtungsfahrbahn. Dabei kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der Fahrzeugführer des verursachenden Lkw entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Verkehrsteilnehmer, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich fernmündlich mit der Polizei in Westoverledingen in Verbindung zu setzen.

