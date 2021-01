Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 13.01.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Suche nach vermisster Meta Abels wird fortgesetzt++Diebstahl einer Handtasche aus Fahrradkorb++

Nortmoor - Suche nach vermisster Meta Abels wird fortgesetzt Nortmoor - Die Suche nach der 81-jährigen Meta Abels aus Nortmoor wird seit den frühen Morgenstunden mit Unterstützung der Feuerwehr und Drohnen fortgesetzt. Trotz einer großangelegten Suchaktion am gestrigen Tag konnte die 1,70 Meter große, mit einem dunkelroten Schlafanzug, dunkler Jacke und Hausschuhen bekleidete Meta Abels bisher nicht aufgefunden werden. Frau Abels leidet an Demenz und ist orientierungslos. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise unter 0491-976900.

Leer - Diebstahl einer Handtasche aus Fahrradkorb Leer - Am gestrigen Tag, gegen 14:45 Uhr, kam es am Bahnhofsring zu einem dreisten Diebstahl einer Handtasche. Eine 46-jährige Frau aus Leer war vor einer Bankfiliale mit dem Verschließen ihres Fahrrades beschäftigt und hatte ihre Handtasche dazu in dem Fahrradkorb abgelegt. In diesem unbeobachteten Moment entwendete ein bisher unbekannter Täter die grüne Lederhandtasche und entfernte sich unbemerkt vom Tatort. Die Handtasche wurde wenige Stunden später im Bereich der Mühlenstraße durch einen Mann aus Leer aufgefunden und der Polizei übergeben werden. Aus der Handtasche wurden eine geringe Summe Bargeld, eine Bankkarte und persönliche Dokumente entwendet. Zeugen oder Hinweisgeber, die sachdienliche Angaben machen können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei in Leer gebeten.

Hinweise bitte an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden

Frauke Bruhns

Telefon: 0491-97690104

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell