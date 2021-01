Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 12.01.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!++

Rhauderfehn - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht! Rhauderfehn - Bereits am 08.01.2021, gegen 11:55 Uhr, kam es auf der Rhauderwieke zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Unfallverursachers. Eine 55-jährige Frau aus Rhauderfehn befuhr mit ihrem Pkw Seat die Rhauderwieke und beabsichtigte, auf ein Tankstellengelände einzubiegen. Hierbei fuhr sie an einem Fahrzeuggespann aus Pkw und Anhänger vorbei, welches auf dem Seitenstreifen parallel zur Fahrbahn stand und plötzlich auf die Fahrbahn fuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle entfernte, ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen. Es soll sich um eine Fahrzeugkombination aus einem schwarzen Pkw, vermutlich VW, und einem silberfarbenen Anhänger mit weißem Aufbau und rotem Schriftzug gehandelt haben. Der Fahrzeugführer soll männlich gewesen sein und kurze, blonde Haare gehabt haben. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei in Rhauderfehn gebeten.

