Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Leer/Emden am 10.01.2021

PI Leer/EmdenPI Leer/Emden (ots)

++ Fahren ohne die erforderliche Fahrerlaubnis ++ Fahren unter Drogeneinfluss ++

Brinkum - Fahren ohne die erforderliche Fahrerlaubnis Am Sonnabendnachmittag um 13 Uhr wurde durch eine Streifenwagenbesatzung in der Leeraner Straße ein Pkw mit der Städtekennung Leer festgestellt, in dem sich drei Personen befanden. Die Beamten entschlossen sich eine allgemeine Verkehrskontrolle durchzuführen. Während der Kontrolle gab der 26-jährige aus Leer stammende Führer des Pkw zunächst falsche Personalien an. Im weiteren Verlauf der Kontrolle konnten die richtigen Personalien festgestellt werden. Der Grund für die Angabe von falschen Personalien war schnell klar, da der Leeraner nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Es wurden ein Ordnungswidrigkeiten- und ein Strafverfahren eingeleitet.

Leer - Fahren unter Drogeneinfluss Am Sonnabendabend um 20 Uhr kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung einen 26-jährigen Leeraner, der mit seinem Peugeot mit der Städtekennung Leer den Stadtring befuhr. Während der Kontrolle konnten körperliche Anzeichen für eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt werden. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht ein ergab eine Beeinflussung durch Cannabis und Kokain. Dem Leeraner wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den 26-Jährigen wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Weener - Fahren ohne die erforderliche Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung Am Sonnabendabend um 21 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeistation Weener einen 44-jährigen Mann aus Weener, der mit seinem VW-Transporter die Graf-Ulrich-Straße befuhr. Der 44-Jährige händigte den Beamten seine Fahrerlaubnis aus. Während der Überprüfung dieser Fahrerlaubnis konnte festgestellt werden, dass es sich um eine Fälschung handelt. Eine gültige Fahrerlaubnis konnte nicht vorgelegt werden. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Bezüglich der Urkundenfälschung und des Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis wurden Strafverfahren eingeleitet.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden

i. A. Kretzmer, PK und DSL

Telefon: 0491-97690 212

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell