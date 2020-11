Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP)Eislingen - Wer hatte Grün?/ Fragen wirft ein Unfall von Mittwoch in Eislingen auf.

UlmUlm (ots)

Gegen 14.45 Uhr fuhr ein Toyota in der Stuttgarter Straße. Das Fahrzeug war in Richtung Göppingen unterwegs. In der Solitudestraße fuhr ein Radler. In der Kreuzung mit der Stuttgarter Straße stießen die Fahrzeuge zusammen. Der Radfahrer trug leichte Verletzungen davon. Ein Krankenwagen brachte den 55-Jährigen in ein Krankenhaus. Den Sachschaden an dem Fahrzeug schätzt die Polizei auf ungefähr 300 Euro. Die Polizei Eislingen (07161/8510) sucht nun nach der Unfallursache. Die Ermittler interessiert insbesondere, welcher der beiden Grün hatte.

Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es immer wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

