Öl oder Diesel leerten am Mittwoch Unbekannte bei Birenbach in einen Schacht.

Gegen 10.45 Uhr bemerkte in Birenbach ein Mann einen Ölfilm auf dem Krettenbach und rief die Feuerwehr. Die richtete sofort eine Ölsperre ein und überprüfte die Örtlichkeit. Dabei bemerkte ein Angehöriger in einem Ablauf Höhe Krettenhof eine Flüssigkeit. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um Heizöl oder Diesel. Die Polizei nahm vor Ort die Ermittlungen in Zusammenarbeit mit der Umweltschutzbehörde auf und entnahm eine Probe. Die Spezialisten von Gewerbe und Umwelt hoffen jetzt unter der Telefon-Nr. 07331/93270 auf Zeugenhinweise. Der Schacht, in den die Flüssigkeit geleert wurde, befindet sich direkt an der stark befahrenen B 297. Die Einbringung dürfte gegen 10.45 Uhr erfolgt sein.

