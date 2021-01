POL-LER: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 09.01.2021

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressemeldungen der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 09.01.2021

Polizeiinspektion Leer/Emden

Diebstahl eines Anhängers ++ Verkehrsunfall mit Verletzten

Bunde - Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am Freitag, gegen 15:55 Uhr, befuhr ein 22jähriger Mann aus den Niederlanden die A 280 in Bunde in Richtung Weener im dortigen Baustellenbereich mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich im Anschluss mehrfach. Dabei wurde der Mann leicht verletzt. Die Fahrbahn musste wegen der anschließenden Bergung des Fahrzeugs kurzzeitig in beiden Richtungen gesperrt werden.

Uplengen - Diebstahl eines Kfz-Anhängers

In der Zeit von Freitag, 18:00 Uhr bis Samstag 08:30 Uhr, wurde in der Focko-Ukena-Straße in Uplengen ein hochwertiger, durch ein Kastenschloss gesicherter Kfz-Anhänger entwendet.

Westoverledingen - Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am Freitag, gegen 19:48 Uhr, kam es auf der Großwolder Straße in Westoverledingen zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Ein 54jähriger Mann aus Rhauderfehn befuhr mit seinem Pkw die Großwolder Straße in Richtung Folmhusen und bemerkte den vorausfahrenden Pkw zu spät, so dass er auffuhr. Dabei wurde dessen 44jähriger Fahrer aus Rhauderfehn leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell