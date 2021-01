POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 07.01.2021

Polizeiinspektion Leer/Emden

++Widerstand gegen Polizeibeamte++

Emden-Widerstand gegen Polizeibeamte Am 06.01.2021, gegen 18:24 Uhr, wurde der Polizei über Notruf mitgeteilt, dass sich im Bereich am Delft in der Emder Innenstadt eine verwirrte Person aufhalte und über die Straße irre. Die umgehend zur Gefahrenabwehr eingesetzten Polizeikräfte trafen die beschriebene Person an, welche sich bereits schreiend und stark gestikulierend auf der Neutorstraße bewegte. Auf beruhigende Ansprache seitens der Polizeikräfte reagierte der Mann mit stark ansteigender Aggressivität und schlug um sich. Da nicht auszuschließen war, dass von dem 40-Jährigen mit Aufenthalt in Emden weitere Gefahren ausgehen, war eine vorrübergehende Ingewahrsamnahme notwendig. Gegen diese Maßnahme wehrte sich der Mann mit erheblicher körperlicher Gewalt, wobei zwei Polizeikräfte leicht verletzt wurden. Eine Polizeibeamtin ist vorerst nicht mehr dienstfähig. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte gegen den Mann eingeleitet und prüft, ob ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr vorliegt. Zeugen oder Hinweisgeber, die hierzu Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

