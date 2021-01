Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 06.01.2021

PI Leer/EmdenPI Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 70++Sachbeschädigung++

Leer - Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 70 Am 05.01.2021 kam es um 15:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Papenburger Straße zwischen der Ledabrücke und der Spriekenborger Straße. Ein 54-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Neubörger befuhr die B 70 mit seinem Fahrzeuggespann Pkw/ Anhänger in Fahrtrichtung Papenburg und kam in einer dortigen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Dabei überquerte der Mann die Gegenfahrbahn. Das erste entgegenkommende Fahrzeug in Fahrtrichtung Leer, geführt von einem 43-jährigen Mann aus Norden, konnte durch ein Ausweichmanöver einen Zusammenstoß mit dem 54-jährigen verhindern. Das zweite entgegenkommende Fahrzeug, welches von einem 41-jährigen Mann aus Ostrhauderfehn geführt wurde, prallte mit dem Fahrzeuggespann zusammen. Dabei kam der Anhänger des Unfallverursachers auf der Seite zum Liegen. An den beiden Pkw und dem Anhänger entstand Sachschaden, Personen kamen nicht zu Schaden. Während der Unfallaufnahme und der Fahrzeugbergung wurde die Fahrbahn der Bundesstraße 70 zeitweise gesperrt. Als Unfallursache wird bezüglich des Verdachtes der nicht angepassten Geschwindigkeit ermittelt.

Moormerland - Sachbeschädigung Am 04.01.2021 wurde der Polizei in Moormerland mitgeteilt, dass es auf dem Gelände eines Unternehmens an der Industriestraße in dem Zeitraum vom 23.12.2020 bis zum 04.01.2021 zu mehreren Sachbeschädigungen gekommen sei. Auf dem Gelände wurden an dem Fenster eines Baucontainers Einschusslöcher festgestellt. Da ebenfalls zwei Patronenhülsen aufgefunden wurden, besteht der dringende Verdacht, dass dort unbekannte Personen mit einer noch nicht näher bekannten Kleinkaliberwaffe geschossen haben. Zudem wurde ein weiterer Container gewaltsam geöffnet, eine Wasserleitung durchschnitten und elektrische Leitungen gekappt. Zudem wurden noch Farbschmierereien festgestellt. Die Polizei in Moormerland bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zur Klärung des Vorfalls geben können, sich fernmündlich mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen.

