POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 04.01.2021

++Verkehrszeichen bei Unfallflucht beschädigt++Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr im Zusammenhang mit Beschädigungen an Pkw++

Moormerland - Verkehrszeichen bei Unfallflucht beschädigt Am 03.01.2021 wird der Polizei gegen 23:30 Uhr durch Anwohner mitgeteilt, dass es an der Einmündung Dr.-Warsing-Straße/Hemme-Janssen-Straße zu einer Beschädigung eines Verkehrszeichens gekommen sei. Nach bisherigen Erkenntnissen und den Unfallspuren bog ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem Pkw von der Dr.-Warsing-Straße in die Hemme-Janssen-Straße nach rechts ein, wobei er zu weit auf die linke Fahrbahnseite geriet. Dort kollidierte der Verursacher dann mit einem Verkehrszeichen (Zeichen 206, Stoppschild) und entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle. Die Polizei hat den Unfallhergang aufgenommen und vor Ort Spuren gesichert. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Moormerland oder in Leer in Verbindung zu setzen.

Remels/Wiesmoor - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr im Zusammenhang mit Beschädigungen an Pkw Am 01.01.2021 wurden der Polizei gegen 01:15 Uhr mehrere Hinweise gegeben, dass sich auf der Wiesmoorer Straße in Richtung Oldenburger Straße zwischen den Ortschaften Remels und Wiesmoor eine männliche Person vorsätzlich mittig und unbeleuchtet auf der Fahrbahn bewegen würde. Diverse Verkehrsteilnehmer mussten aufgrund dieses Umstandes eine Gefahrenbremsung einleiten, woraufhin der Verursacher, ein 46-jähriger Mann aus Wiesmoor, sich veranlasst sah, auf die entsprechenden Fahrzeuge einzuschlagen und diese zu beschädigen. Nach bisherigem Ermittlungsstand bewegte sich der Mann in Richtung Wiesmoor und es könnte noch zu gleichgelagerten Sachverhalten auf der Bundesstraße 436 im Bereich Wiesmoor/Vosbarg gekommen sein. Verkehrsteilnehmer, die zur genannten Zeit auf die beschriebene Person getroffen sind und möglicherweise auch einen Schaden am Pkw zu verzeichnen haben, werden gebeten, sich mit der ermittelnden Dienststelle in Wiesmoor unter 04944-91405-0 in Verbindung zu setzen.

