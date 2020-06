POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Fulda

Polizeipräsidium Osthessen

Hoher Sachschaden durch Unaufmerksamkeit

Eine 43 jährige PKW-Fahrerin aus Fulda verursachte am Mittwoch, gg. 22:40 Uhr durch Unachtsamkeit einen Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von 12000.- EUR. Sie fuhr mit ihrem PKW Skoda die Heidelsteinstraße in Ri. Kreuzbergstraße, als sie nach rechts von der Fahrbahn abkam und gg. einen geparkten Toyota stieß. Dieser wurde auf einen davorstehenden PKW VW geschoben. An allen drei Fzg. entstand Sachschaden.

