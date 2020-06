Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Hauneck - Am Dienstag, den 09.06.2020, um 16:13 Uhr, befuhr ein 26jähriger Mann aus Hauneck mit seinem BMW M240i die B27 von Bad Hersfeld kommend in Richtung Hauneck-Oberhaun. Zur selben Zeit befuhr ein 19jähriger Mann aus Bad Hersfeld, mit ebenfalls einem grauen BMW, die Ortsausfahrt Unterhaun auf die B27, ohne dem seitlich entgegenkommenden Verkehr Vorfahrt zu gewähren. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge bei dem Sachschaden in Gesamthöhe von 22.000,00 Euro entstand.

Hohenroda - Am Dienstag, den 09.06.2020, um 06:30 Uhr, befuhr eine 23jährige Frau aus Geisa mit ihrem blauen Skoda Fabia die Werkszufahrtsstraße der Firma Kali+Salz und wollte nach links in Richtung Ransbach auf die Landstraße 3172 einbiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 50jähriger Mann aus Moorgrund mit einem grauen Mercedes Sprinter die Landstraße 3172 aus Richtung Ransbach kommend in Richtung Heimboldshausen. Beim Abbiegen übersah die 23jährige Frau aus Geisa den Vorfahrtberechtigten Mann mit seinem Sprinter und es kam zu einem Zusammenstoß. Hierbei entstand an beiden Fahrzeugen Totalschaden in Höhe von 28.000,00 Euro. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden und die bei dem Unfall ausgelaufenen Betriebsstoffe wurden gebunden.

Heringen - Am Dienstag, den 09.06.2020, um 08:29 Uhr, befuhr ein 46jähriger Mann aus Bebra mit einem roten Linienbus die Landstraße 3172 aus Richtung Heringen in Richtung Lengers. Auf gleicher Straße befuhr ein 54jähriger Mann aus Niederaula mit seinem blauen Lkw Scania R520 die entgegenkommende Fahrbahn. Bei der engeren Straße gaben beide Unfallbeteiligten an, dass die Gegenpartei auf das Rechtsfahrgebot verstieß und es so zu einem Zusammenstoß kam, wobei sich an beiden Fahrzeugen die linken Außenspiegel berührten. Es kam zu einem Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von 1.000,00 Euro. Es werden Zeugen für den Unfall gesucht. Unfallzeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0 oder der Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Bad Hersfeld - Am Dienstag, den 09.06.2020, um 18:25 Uhr, befuhr ein 47jähriger Mann aus Eiterfeld mit seinem braunen VW Touran die Bundesstraße 324 aus der Dippelstraße kommend in Richtung Hochbrücke auf dem linken von zwei Fahrstreifen. Zur selben Zeit befuhr ein 26jähriger Mann aus Heringen mit seinem schwarzen Audi A4 die Bundesstraße 324 in entgegengesetzter Richtung, ebenfalls auf dem linken von zwei Fahrstreifen. Der 47jährige Mann bog nun verbotswidrig, mit seinem VW Touran, in die Dudenstraße in Richtung Bahnhof ab und übersah dabei den entgegenkommenden schwarzen Audi des 26jährigen Mannes aus Heringen. Es kam seitlich zu einem Zusammenstoß in dessen Verlauf der schwarze Audi A4 auf den Gehweg gestoßen wurde, die dort stehende Fußgängerampel überfuhr und in die Hauswand des Kinocenters prallte. An beiden Fahrzeugen entstand Gesamtsachschaden in Höhe von 22.000,00 Euro. Bei dem Unfall wurde ein 4jähriges Mädchen leicht verletzt und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Beide Pkw`s wurden abgeschleppt. Die Hauswand des Kinocenters wurde provisorisch mit Holzplatten verkleidet. Die komplette Ampelanlage fiel vorübergehen aus und der Ampelmast wurde durch die Straßenmeisterei abgesichert.

Polizeistation Bad Hersfeld, A. Champion, VA`e

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell