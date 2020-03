Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Holzpaletten in Container in Brand gesetzt

Karlsruhe (ots)

Bislang Unbekannte setzten Paletten, die in einem Container gelagert waren am Mittwochabend in Brand. Das Feuer wurde gegen 21.45 Uhr gemeldet. Der Container stand auf dem Schulhof des Max-Planck-Gymnasiums in Krokusweg. Das Feuer wurde durch Einsatzkräfte der Feuerwehr Karlsruhe und der Freiwillige Feuerwehr Rüppurr gelöscht. Der Sachschaden wird auf ca. 1500 Euro geschätzt. Das Schulgebäude und der Container selbst wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen.

