Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: ++ Sprengung von Zigarettenautomaten++

PI Leer/Emden

Moormerland - Sprengung eines Zigarettenautomaten

Am Freitag, gegen 01:00 Uhr, wurde durch bislang UT in Moormerland in der Scharnhörnstraße ein Zigarettenautomat auf unbekannte Art aufgesprengt. Vor Ort konnten keinerlei Reste von Feuerwerkskörpern aufgefunden werden. Vermutlich wurde neben Zigaretten auch Bargeld entwendet. Der Automat wurde stark beschädigt, es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Emden - versuchte Sprengung eines Zigarettenautomaten

Vermutlich in der Silvesternacht wurde durch bislang UT in Emden versucht, in der Cirksenastraße einen Zigarettenautomaten auf unbekannte Art aufzusprengen, was jedoch nicht gelang. Vor Ort konnten keinerlei Reste von Feuerwerkskörpern aufgefunden werden. Vermutlich wurde Bargeld entwendet. Der Automat wurde stark beschädigt, es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

