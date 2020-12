Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Leer/Emden für Donnerstag, 31.12.2020

PI Leer/EmdenPI Leer/Emden (ots)

++ Fahren unter dem Einfluss von Drogen ++ versuchter Einbruch in Mediastore ++ Einbruch in Kiosk ++

Bunde - Fahren unter Einfluss von Drogen

Am Mittwoch, gegen 12:25 Uhr, wurde in Bunde durch eine Polizeistreife ein 47 Jahre alter Bunder kontrolliert, der mit seinem Pkw die Bahnhofstraße befuhr. Im Rahmen dieser Kontrolle wurde durch die Beamten festgestellt, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stand. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt zunächst untersagt.

Leer - Fahren unter Einfluss von Drogen

Am Mittwoch, gegen 18:00 Uhr, wurde in Leer durch eine Polizeistreife ein 25 Jahre alter Mann aus Moormerland kontrolliert, der mit seinem Pkw die Augustenstraße befuhr. Im Rahmen dieser Kontrolle wurde durch die Beamten festgestellt, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stand. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt zunächst untersagt.

Leer - versuchter Einbruch

Am Mittwoch, gegen 22:55 Uhr, wurde durch Anwohner in der Mühlenstraße bemerkt, dass bislang UT versuchte, die Scheibe eines ansässigen Mediastores einzuwerfen, um ins Geschäft zu gelangen. Nachdem die Anwohner ihn angesprochen hatten, flüchtete der Täter auf einem Fahrrad.

Leer - Einbruch in Kiosk

Am Donnerstag, gegen 00:20 Uhr, wurde ein 32jähriger Leeraner von einem Zeugen beobachtet, als er mit einer Eisenstange die Glastür eines Kiosks in der Bremer Straße einschlug und diverse Tabakwaren an sich nahm. Auf der Flucht wurde der Täter vom Zeugen verfolgt, so dass hinzugerufene Streifenwagen den Täter schließlich mit samt der Beute stellen konnten. Gegen den amtsbekannten Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und er wurde im weiteren Verlauf dem Haftrichter vorgeführt

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden

Dienstschichtleiter

Telefon: 0491-97690 212

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell