POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 28.12.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit anschließendem Widerstand++Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien++Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz++Verkehrsunfall mit alleinbeteiligter Person++

Bunde - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit anschließendem Widerstand Bunde - Am 27.12.2020 kam es um 19:00 Uhr kam es an der Einmündung Kirchring/ Weenerstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei beteiligten Fahrzeugführern. Ein 44-jähriger Mann aus Groningen befuhr mit seinem Pkw den Kirchring und hatte die Absicht, die Weenerstraße zu befahren. An der Einmündung übersieht der Groninger den von links kommenden bevorrechtigten Pkw eines 54-jährigen Mannes aus Bunde und prallt mit diesem zusammen. Beide Fahrzeuge werden nicht unerheblich beschädigt, wobei das Fahrzeug aus den Niederlanden nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Bei dem beteiligten Niederländer wurde eine Alkoholbeeinflussung und ein Atemalkoholwert von 1,6 Promille festgestellt. Bei der anschließend angeordneten Blutprobe leistete der Mann aus Groningen Widerstand gegen die eingesetzten Polizeivollzugsbeamten. Der Mann muss sich nun in zwei Strafverfahren verantworten.

Leer - Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien Leer - In der Zeit vom 25.12.2020, 17:00 Uhr bis zum 27.12.2020, 13:00 Uhr kam es im Stadtgebiet zu sechs Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien. In der Mühlenstraße beschmierten unbekannte Täter vier mobile Verkaufsanhänger sowie die Glasfassade einer Personaldienstleistungsfirma mit Farbe. Des Weiteren wurde ebenfalls eine Fassade eines Tapeten-Fachgeschäfts im Osseweg beschmiert. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei in Leer gebeten.

Leer - Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz Leer - Am Sonntag, den 27.12.2020 gegen 20:30 Uhr wurde eine Gruppe von drei Jugendlichen auf dem Gelände der Grundschule in Bingum kontrolliert. Die drei aus Leer stammenden Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren führten dabei Klemmtütchen mit Cannabis sowie diverse Utensilien mit sich. Die Polizeibeamten stellten alle Gegenstände sicher und leiteten Strafverfahren gegen die drei Jugendlichen ein.

Moormerland - Verkehrsunfall mit alleinbeteiligter Person Moormerland - Am 27.12.2020 kam es gegen 13:30 Uhr in der Deichlandstraße im Ortsteil Rorichum zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr eine 25-jährige Frau aus Holterfehn die oben genannte Straße mit ihrem Pkw der Marke Renault in Fahrtrichtung Moormerland. Vermutlich kam die Frau in einer Linkskurve aufgrund von Windböen mit ihrem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und landete in einem angrenzenden Straßengraben. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug wurde beschädigt und musste durch ein Abschleppunternehmen aus dem Graben geborgen werden. Die Ermittlungen dauern an.

