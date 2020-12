Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der PI Leer/Emden am 25.12.2020

LeerLeer (ots)

++ Pkw in Graben ++ Fahren unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein ++ Pkw gegen Hauswand ++ Schuppen aufgebrochen ++ Briefkästen aufgebrochen ++

Uplengen - Pkw in Graben- Am gestrigen Donnerstag gegen 22:10 Uhr kam es in der Straße Nordobenende zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang fuhr eine 81jährige Frau aus Südgeorgsfehn mit ihrem Pkw Opel Astra rückwärts von einer Grundstückszufahrt in einen wasserführenden Kanal. Hier kam der Pkw auf der rechten Fahrzeugseite zum Stillstand. Die Fahrzeugführerin konnte nur unter Mithilfe der Feuerwehr ihren Pkw unverletzt verlassen. Ein Abschleppunternehmen vollzog die Bergung vom beschädigten Pkw. Mit einem Rettungswagen wurde die ältere Dame zur Untersuchung in eine Klinik im Ammerland gefahren.

Rhauderfehn- Fahren unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein - In der vergangenen Nacht gegen 00:45 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Jakobstraße einen Pkw VW Golf. Hierbei wurde festgestellt, dass der 19jährige Fahrer aus Rhauderfehn unter Einfluss von Betäubungsmittel stand. Hinzu räumte er ein, dass er nicht im Besitz von einem Führerschein sei. Eine Blutprobe für das anstehende Verfahren war unerlässlich und die Pkw Schlüssel verblieben in amtlicher Verwahrung. Gegen den jungen Mann wurde ein umfangreiches Strafverfahren eingeleitet.

Uplengen - Pkw gegen Hauswand - Heute Vormittag gegen 10:40 Uhr kam es in der Neudorfer Straße zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall. Nach Unfallermittlungen der Polizei befuhr ein 19jähriger Mann aus Wiesmoor mit seinem Pkw Opel Corsa die Neudorfer Straße von Neudorf kommend in Richtung Oltmansfehn. Nach der Einmündung Hollrithmeerweg kam der junge Fahrzeugführer, vermutlich durch nicht angepasste Geschwindigkeit, nach links von der Fahrbahn ab und fuhr über eine Grünfläche und durch eine Hecke, bis er final mit einer Hauswand kollidierte. Der Fahrer wurde bei diesem Unfall nicht verletzt. Auch der 53jährige Eigentümer vom beschädigten Fehnhaus zog sich keine Verletzungen zu, obwohl er sich zur Unfallzeit im hinteren Bereich vom Haus aufhielt. Die Kollision verursachte einen erheblichen Sachschaden am Gebäude. Durch die Feuerwehr und das THW wurden Sicherungsmaßnahmen am Haus durchgeführt. Auch ein Fachberater für Baustatik eilte zur Unfallstelle. Der verursachende Pkw Opel erlitt einen Totalschaden.

Emden- Schuppen aufgebrochen- Bereits in der Nacht vom 23.12.2020 auf 24.12.2020 wurde in der Eduard-Mörike-Straße ein Schuppen aufgebrochen. Nach Aussage der 58jährigen Eigentümerin entwendete ein derzeit unbekannter Täter zwei Fahrräder und einige Gartengeräte. Die Polizei führte am Tatort eine Spurensuche durch und nahm die Ermittlungen auf. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Etwaige Hinweise zu diesem Diebstahl bitte an die Polizei in Emden.

Emden - Mehrere Briefkästen aufgebrochen- In der vergangenen Nacht wurden im Emder Stadtteil Barenburg insgesamt neun Briefkästen, durch einen derzeit unbekannten Täter, aufgebrochen. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei wurden in der Straße Schnedermannplatz drei Briefkästen gewaltsam geöffnet. In der Hermann Allmers Straße konnte die Polizei sechs stark beschädigte Briefkästen feststellen. Ob durch diese Tat auch Postsendungen entwendet wurden, muss noch weiter ermittelt werden. Alle tatbetroffenen Briefkästen befanden sich in den jeweiligen Hausfluren der Mehrfamilienhäuser. Die Polizei in Emden bittet in dieser Sache um Hinweise aus der Bevölkerung.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter: Polizei Leer 0491-976900 Polizei Emden 04921-8910 Autobahnpolizei Leer 0491-929250 Polizeistation Borkum 04922-91860 Polizeistation Bunde 04953-921520 Polizeistation Filsum 04957-928120 Polizeistation Hesel 04950-995570 Polizeistation Jemgum 04958-910420 Polizeistation Moormerland 04954-955450 Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680 Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230 Polizeistation Uplengen 04956-927450 Polizeistation Weener 04951-914820 Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden

Dienstschichtleiter

Telefon: 0491-97690 212

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell