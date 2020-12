POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 23.12.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 23.12.2020

Weener - Diebstahl aus Pkw Weener - Vom 21.12.2020, 18:00 Uhr, bis zum 22.12.2020, 08:30 Uhr, wurde in der Neuen Straße eine Geldbörse samt persönlicher Dokumente aus einem Pkw entwendet. Ein unbekannter Täter schlug das Beifahrerfenster eines Ford Ka ein und gelangte so an die Geldbörse, welche unter dem Beifahrersitz abgelegt war. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer oder Weener in Verbindung zu setzen.

Borkum - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht! Borkum - In dem Zeitraum vom 18.12.2020, 17:30 Uhr, bis 19.12.2020, 09:19 Uhr, kam es in der Straße Under de Diek zu einer Verkehrsunfallflucht, bei welcher ein schwarzer Opel Insignia beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Verkehrsunfallort. Aufgrund des Schadensbildes ist nach derzeitigem Ermittlungsstand davon auszugehen, dass dieser durch einen Roller- oder Fahrradfahrer verursacht wurde. Die Polizei bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich mit der Dienststelle auf Borkum in Verbindung zu setzen.

Emden - Unfallhergang unklar - Zeugen gesucht! Emden - Am 22.12.2020, gegen 14:55 Uhr, kam es im Bereich Rathausplatz/Neutorstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw, dessen Hergang aufgrund unterschiedlicher Angaben der Unfallbeteiligten bisher nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte. Ein 23-jähriger Mann mit Wohnsitz in Emden befuhr mit einem schwarzen VW Golf den Rathausplatz auf der rechten Fahrspur in Richtung Neutorstraße. Ein 25-Jähriger Mann mit Wohnsitz in Emden befuhr mit einem schwarzen Hyundai ebenfalls den Rathausplatz in Richtung Neutorstraße und wechselte dann von der linken auf die rechte Fahrspur. Dort kam es nach völlig unterschiedlichen Aussagen der Unfallbeteiligten zum Zusammenstoß der Pkw. Zeugen oder Hinweisgeber, die den Unfall beobachtet haben und Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

