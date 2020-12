Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 20. Dezember 2020

PI Leer/Emden

+++ Betrug/Körperverletzung/Widerstand/Beleidigung ++ Sprengung von Automaten ++ Versuchter Einbruchdiebstahl ++ Sachbeschädigung +++

Betrug/Körperverletzung/Widerstand/Beleidigung

Leer/Moormerland - Ein 31-jähriger Mann aus Leer ließ sich am Samstagabend gegen 19:15 Uhr durch ein Taxi von Leer nach Moormerland fahren. Am angegebenen Fahrtziel flüchtete der Mann plötzlich aus dem Fahrzeug, ohne die Fahrt bezahlt zu haben. Er konnte jedoch vom 59-jährigen Taxifahrer verfolgt und zunächst gestellt werden. Daraufhin schlug der Mann dem Taxifahrer mit der Faust ins Gesicht und setzte seine Flucht fort. Kurz darauf eingetroffene Polizeibeamte konnten den Beschuldigten noch in Tatortnähe feststellen. Gegen die polizeilichen Maßnahmen zur Identitätsfeststellung leistete der erheblich alkoholisierte 31-jährige Widerstand, wobei sich eine Polizeibeamtin leicht verletzte. Weiterhin beleidigte er währenddessen die Polizeibeamtin. Gegen den Mann wurden diverse Strafverfahren eingeleitet.

Sprengung von Automaten

Leer - Im Zeitraum von Freitag, 18:00 Uhr, bis Samstag, 06:40 Uhr, haben unbekannte Täter mutmaßlich mittels pyrotechnischer Gegenstände einen Parkscheinautomaten am Ernst-Reuter-Platz aufgesprengt, so dass ein erheblicher Schaden am Automaten entstand. Bargeld konnte nach bisherigen Erkenntnissen hierbei nicht erlangt werden. Zeugen werden gebeten Kontakt mit der Polizei in Leer aufzunehmen.

Emden - Durch unbekannte Täter wird am Samstag gegen 04:00 Uhr ein Zigarettenautomat in der Hamhuser Straße, vermutlich mittels pyrotechnischen Gegenständen, aufgesprengt. Anschließend werden aus dem, auf diese Weise geöffneten, Automaten Tabakwaren und Bargeld in bisher nicht bekannter Menge entnommen. Die Polizei Emden bittet Zeugen um Hinweise zur Tat oder zu Tätern.

Versuchter Einbruchdiebstahl

Emden - Unbekannte Täter versuchten im Zeitraum von Donnerstag, 13:30 Uhr, bis Samstag, 12:00 Uhr, die Eingangstür eines Beauty-Salons an der Petkumer Straße aufzubrechen. Dieser Versuch misslang jedoch, so dass kein Diebesgut erlangt werden konnte. Die Polizei Emden bittet Zeugen um Hinweise zur Tat oder zu Tätern.

Sachbeschädigung

Moormerland - Im Verlauf des Freitags beschädigten unbekannte Täter zwei Zauntore am Spielplatz an der Grundschule West in Warsingsfehn, in dem diese mutwillig aus der Verankerung gerissen wurden. Der Sachschaden wird auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Moormerland.

