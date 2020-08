Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mit Haftbefehl gesuchter Mann festgenommen

Neuss (ots)

Am Dienstag (11.08.), gegen 9:20 Uhr, kontrollierte die Polizei einen 26-Jährigen am Norfer Bahnhof. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann durch das Amtsgericht Düsseldorf mit Haftbefehl gesucht wurde. Auf die Festnahme folgte die obligatorische Durchsuchung. Dabei fanden sich in den Taschen des Gesuchten nicht nur Drogen, sondern in seinem Portemonnaie auch ein Messer, dessen Klinge so in eine checkkartenartige Plastikform eingearbeitet war, dass man sie zunächst nicht erkennen konnte.

Der 26-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Drogen und das Messer stellte die Polizei sicher. Ermittlungsverfahren wegen möglicher Verstöße gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz wurden eingeleitet.

