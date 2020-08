Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Erneut brennendes Kraftrad im Bereich der Furth - Polizei sucht Zeugen

Neuss (ots)

Nachdem die Polizei, mit Pressemeldung vom 11.08.2020 - 11:18 Uhr, von zwei brennenden Krafträdern an der Fischerstraße (Spielplatz "Am Jostensbusch") sowie an der Annostraße berichtete, brannte in der Nacht zu Mittwoch (12.8.) erneut ein Motorrad in unmittelbarer Nähe. Um kurz nach 2 Uhr meldeten Zeugen den Brand an der Further Straße, zwischen Marien- und Wolberostraße. Die Feuerwehr löschte und die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

Bei den vorangegangenen Taten waren zwei Verdächtige beobachtet worden. Ob es einen Zusammenhang mit dem aktuellen Brand gibt, wird geprüft. Hinweise zu weiteren verdächtigen Beobachtungen nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

